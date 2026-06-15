CHP kulislerinde yeni parti ile ilgili neler konuşuluyor?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönmesinin ardından yeni parti tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel tarafından kurulması beklenen yeni parti ile ilgili kulislerde dikkati çeken iddialar ortaya atıldı.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dünkü köşe yazısında, "Yeni parti hazır, Özgür Özel ve ekibi o yedeklemeyi yaptı. İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var" dedi.

Zeyrek, şunları söyledi: "Özgür Özel’in yakınındaki isimlerle konuştum, 'Hazır. Parti konusu tamam, o iş çözüldü' dendi. Ankara’da iki tane bina tuttular. Bir tanesi kurulacak parti için, diğeri de hazır parti için hazırlanacak. Bir tane parti binası Çukurambar tarafında, diğeri de siyasi partilerin yeni gözdesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde."

"Çarşamba günü açıklama yapılacak"

Gazeteci Şaban Sevinç de kişisel Youtube kanalında yaptığı yayında, yeni parti konusunda iddialarda bulundu.

"Yeni parti geliyor" diyen Sevinç, "Önümüzdeki hafta çarşamba günü bir açıklama yapılacak yeni parti konusunda Özgür Özel cephesinden. Ne tasarlanıyor, nasıl bir parti kurulacak, nasıl davranılacak, partinin yapısı, örgütleri, kimlerin olacağı, kapsamlı bir açıklama yapılacak. Belki partinin adı da kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Sevinç, Özgür Özel'i destekleyen 15-20 milletvekilinin CHP'den ayrılmayacağını, yargı süreçlerinin sonucunu bekleyeceklerini kaydetti.

"Diğerleri ayrılarak yeni partiye geçecekler" ifadesini kullanan Sevinç, "Özgür Özel başta olmak üzere en az 80 milletvekili, bu sayı 100'e kadar çıkabilir diyorlar, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçecekler" diye konuştu.

"İki partiyle de görüşmeler devam ediyor"

Gazeteci İsmail Saymaz ise, Şaban Sevinç ve Deniz Zeyrek'in iddialarını teyit ettiremediğini belirterek, "Binası tutulmuş, anlaşması bitmiş, bu hafta ilan edilecek bir durum yok ortada. Özgür Özel'in çalışma ofisi için bir yer aradıklarını öğrendim. Özgür Karabat'a sorduğumda 'Partiyi geri alana kadar mücadele edeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

"Benim edindiğim bilgiler, seçime girme yeterliliğine sahip iki partiyle görüşmeler devam ediyor" diyen Saymaz, şunları aktardı:

"Bu partiler 2018 ve 2020 yılında kurulmuş. Bu partilerin olası bir erken seçim halinde CHP'lilerin katılıp, isim değiştirip seçime girmesi üzerine müzakeler devam ediyor. Henüz netleşmiş değil. Bir diğeri ise yeni parti kurmak. Asıl amaç yeni parti kurmak ama olası bir baskın seçim oldu, partisiz kalmamak adına da halihazırda varolan, seçime girme yeterliliğine sahip 2018-2020 yılları arasında kurulmuş iki partiyle müzakereler sürüyor."