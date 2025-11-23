CHP kurmaylarından DEM Parti'nin İmralı eleştirilerine yanıt: İlkesel bir tutum sergiledik, süreç devam ediyor

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı bir heyetin İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme planı kesinleşti.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı aldı. DEM Parti'den CHP'ye "Kurucu partinin daha cesur davranmasını beklerdik" eleştirileri geldi.

"Komisyonu terk ettiğimizi söylemedik"

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP kurmayları eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Biz komisyonun başından beri sunduğumuz öneriler dikkate alınmayınca, belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar sürünce, partimize yönelik kapatma davasına kadar gidecek bir sürece girilince, Kürtlerin siyasette yer almasını sağlayan Kent Uzlaşısı’na karşı yapılan yargılamalar devam edince sadece İmralı meselesi üzerinden ilkesel bir karar aldık ve gitmeyeceğimizi söyledik. Bunun dışında komisyonu terk ettiğimizi söylemedik. Diğer partiler gibi Kürt sorununun varlığını inkar etmedik. SEGBİS gibi önerilerimizi de dile getirdik. Süreci de bozmadık. Başından beri Meclis’te işlemesi gerektiğini söylediğimiz süreç için tutarlı bir karar aldık.

"Kayyumlar varken süreci sadece İmralı'ya kitlemek doğru değil"

Böyle bir bakış açısı doğru değil. Toplumun bu süreçte güven artırıcı adım beklentisi var. Örneğin kayyımlar konusunda ya da siyasi tutuklulara yönelik Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusunda beklentiler var. Bütün bunlar varken bütün komisyonun çalışmasını ve süreci sadece İmralı’ya ziyaret meselesine kitlemek doğru değil. Bu beklentiler varken sadece oraya gitmek bir çözüm getirmez.

"Bize soğuk davranmaları doğru olmaz"

İleride bize soğuk davranmaları doğru olmaz. Bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz. Çünkü Kürt sorununa samimi bir çözüm isteyen parti, CHP. Hatta ileride komisyon yasal düzenlemeleri görüşecek ve biz de bu konuda önerilerimizi sıralayacağız. Orada da tüm partilerin konuşması gerekecek."