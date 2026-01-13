CHP kurultay davası ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bugün devam edildi.

Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi sıfatıyla bulunuyor.

Bugünkü duruşmada hakim; savunması alınan sanıkların duruşmalardan ayrı tutulmasına karar verirken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın katılma talebini kabul etti.

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik salonda hazır bulundu.

"Bu suçun ortağı haline gelmeyin, yazıktır, günahtır"

İmamoğlu savunmasında, "Yargının akıl ve izan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması sadece bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda toplumun adalet duygusuna karşı açıkça ciddi bir ihanettir. Milletimize ağır bedeller ödeten bu süreçte hukuku siyasetin sopası haline getiren ve buna sessiz kalan herkes, bu işin içerisinde rol alan herkesi uyarıyorum, bu suçun ortağı haline gelmeyin, yazıktır, günahtır" dedi.

"Divan başkanlığını teklif eden kılıçdaroğlu"

İmamoğlu, kurultay sürecinin parti tüzüğü, ilgili mevzuat ve siyasi etik kurallar çerçevesinde şeffaf ve herkesin gözü önünde yürütüldüğünü söyleyerek, "Kurultay sürecinde benim kurultaya divan başkanı olarak gösterilmemi tarafıma teklif eden de önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve oy birliğiyle seçilerek onurlu bir görev yaptık, benim için çok kıymetlidir" ifadelerine yer verdi.

Dosya içeriği boş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de savunmasında "'Bu yargılamanın amacı nedir ve neden buradayız' sorusunu sormak istiyorum. CHP’li olmanın suç sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasının ardından operasyonlar, davalar ve tutuklamalar başladı. Dosya içeriği boş olup iftiracı beyanlarına dayanmaktadır. Bu dava, muhalefetsiz bir Türkiye yaratılmak istenmesinin davasıdır" dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Dava 23 Şubat tarihine ertelendi.