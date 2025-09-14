CHP, kurultay davası öncesi "Kayyuma, darbeye hayır" sloganıyla Ankara'da miting yapacak

  1. Ekonomim
CHP, yarın görülecek 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın öncesinde bugün Ankara'da miting düzenliyor. "Vesayet Değil Siyaset! Kayyuma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlenecek miting, saat 17:00'de Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP, 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül'den bir gün önce Ankara'da büyük bir miting yapacak.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Ankara'da bugün yapılacak miting, saat 17:00'de Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı, miting için yaptığı çağrıda, "Bugün saat 17.00’de Tandoğan’da buluşuyoruz!" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Biz, Cumhuriyet kuranların, hepimizi bugünlere getirenlerin, bayrağı yeniden dalgalandıranların, cesaretli insanların partisiyiz. Aynı sabırla, azimle, kararlılıkla bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de miting için yaptığı paylaşımda, "Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz! Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "‘Vesayet Değil Siyaset’ demek için, ‘Kayyıma Darbeye Hayır’ demek için buluşacağız. Tüm Ankaralıları bekliyoruz!" dedi.

