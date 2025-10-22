  1. Ekonomim
  2. Gündem
  CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildi
CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildi

CHP'nin 38'inci Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan dava, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesi'nde görülecek

CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildi
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP Kurultay davasının salonu küçük ve yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi.

24 Ekim Cuma günü görülecek olan duruşma yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemli dava dosyasının kapsamlı olduğu, Fer'i müdahil vekilleri ve çok sayıda izleyici avukat ve basın mensubu tarafından takip edildiği, hali hazırda kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi.

Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

