CHP Kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul'daki İBB'ye yönelik 'yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi' talebine İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 'dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu' gerekçesiyle onay vermedi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

Davaya, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.