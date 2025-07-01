CHP Kurultay davasında kritik gelişme: Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararını kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Bazı şüpheliler hakkında dava açıldığı hatırlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Kurultayı'na ilişkin bazı şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları amacıyla dava açıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, görevsizlik kararı veren 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararını kaldırdı

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, sürece ilişkin şu ifadeye yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.06.2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”