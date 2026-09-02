CHP kurultay davasında kritik gelişme: Temyiz başvurusu geri çekildi

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP üyesi Levent Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultayla ilgili verdiği mutlak butlan kararına yönelik yaptığı temyiz başvurusundan vazgeçti.

Çelik, kararını Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne sunduğu dilekçeyle bildirdi. Dilekçesinde temyiz başvurusunun usulen yapıldığını belirten Çelik, başvurusundan vazgeçtiğini kaydetti.

Kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attım. Zaten 3 arkadaşımız daha önce temyizden feragat etmişti. Ben de kurultay önündeki engelin kaldırılması için temyizden feragat ettim.

Çelik’ten önce CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan da aynı karara yönelik temyiz başvurularından feragat etmişti.

Öte yandan davada CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve CHP üyesi Lütfü Savaş tarafından yapılan temyiz başvurularının sürdüğü belirtildi.