CHP Kurultay davasında yeni gelişme: Tarih değişti
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, partinin kuruluş haftası etkinlikleri gerekçesiyle 8 Eylül’den 15 Eylül 2025’e ertelendi. Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultayların iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
Ara kararda gerekçe CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri olarak belirtildi.
Kurultay Davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, 30 Haziran'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme, davayı kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek 8 Eylül'e ertelemişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, “Kurultay davasının tarihi öne çekilebilir ya da ileri bir tarihe ötelenebilir” demişti.