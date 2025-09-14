CHP, kurultay iptal davası öncesi Ankara mitingine hazırlanıyor

CHP Lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz" notuyla tüm Ankaralıları mitinge çağırdı.

Özel, "Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de yoğun katılım olması beklenen Ankara mitingi için hazırlıklar günler öncesinden başladı.

Özgür Özel'in mesajını içeren telefon aramaları yapılarak, Ankaralılar mitinge davet edildi.