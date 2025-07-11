CHP kurultayı davası: Mahkeme istinaf kararına karşı Yargıtay'a başvurdu

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayı davasında kendisini görevli kabul eden istinaf kararına karşı Yargıtay'a kanun yararına bozma başvurusunda bulundu.

Aynı dosyada daha önce de 2 defa görevsizlik kararı veren mahkeme bu kez de kendisini görevli kabul eden istinaf kararına karşı Yargıtay'a kanun yararına bozma başvurusunda bulundu.

Dava ertelendi

Dün de Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.