CHP kurultayı iddianamesi ortaya çıktı: İmamoğlu dahil 12 isme hapis ve siyasi yasak talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmaya dair iddianame hazırlandı.

iddianamede Kasım 2023'te yapılan kurultaya divan başkanlığı yapan ve İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda "şüpheli" sıfatıyla yer alan 12 kişi için üç yıla kadar hapis cezası ile "siyasi yasak" talep edildi.

Euronews'in ulaştığı iddianamede CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "müşteki (şikayetçi)" ve tanık sıfatlarıyla belirtilirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen CHP lideri Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat 2025'te CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddialarıyla kurultay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu ifade vermedi

İddianamede mağdur sıfatıyla yer alan Kılıçdaroğlu'nun ifade vermediği belirtildi. 7 Mayıs 2025'te Kılıçdaroğlu'nun vekili Avukat Celal Çelik'e 'çağrı kağıdı' tebliğ edildiği, ancak ifade vermek için savcılığa müracaat etmediği belirtildi.

Siyasi yasak ve hapis cezası istendi

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir BB Başkanı Cemil Tugay da "şüpheli"

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla hapis cezası ve ceza süresince siyasi yasak talep edildi.

İmamoğlu, Çelik, Tugay ve Akpolat dışında

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama

CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş

Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan

Ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar hakkında da hapis cezası ve siyasi talep edildi.

Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinmek" iddialarıyla Ocak ayında tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegeler "tanık"

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegeler Şubat ayında, CHP'nin 6 Nisan 2025'te yaptığı olağanüstü kurultay kararının durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurmuştu.

İddianamede, Lütfü Savaş'ın şikayet dilekçesinin savcılığın soruşturma dosyası ile birleştirildiği belirtildi.

İlk olarak şikayetçi sıfatıyla ifade veren Savaş, 25 Şubat'taki şikayet dilekçesinde, "Ben parti üzerindeki 'şaibeli kurultay' iddiasının dilekçemde belirttiğim ayrıntıları dikkate alınarak araştırılmasını, incelenmesini ve hukuki gerçeğin aydınlatılmasını istiyorum," dedi.

İmamoğlu'nu hedef alan Savaş, "Kurultay üzerinde şaibe iddialarının oluşmasına sebebiyet veren ve Kurultay Divan Başkanlığı görevini yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun çevresinde onunla birlikte hareket edip usulsüzlüklere iştirak eden tespit edilecek diğer kişilerden bu eylemleri nedeniyle ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim," diyerek ifade verdi.

Aynı gün (25 Şubat) tanık sıfatıyla da ifade veren Savaş, "Benim bu süreçte gördüğüm kadarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çevresindeki kendisini destekleyen kişilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere baskı uyguladığı, geçersiz oyların iptali için hukuka aykırı bir şekilde hareket edildiği, bazı oyların usulsüz bir biçimde işaretlenerek geçersiz bir hale getirildiğidir. Bu eylemler hem TCK'ya göre resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturur, hem de Seçim Mevzuatı ve Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık oluşturduğunu düşünüyorum," dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'parti delegelerine oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği' iddiaları belirtilmiş ve bu çerçevede CHP'li delegelerin dinleneceği öğrenilmişti.



Kurultaya ilişkin soruşturmada, CHP Batman delegesi Yılmaz Özkanat iddianamede yer alan ifadesinde telefon iddialarına ilişkin olarak, "Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında Iphone marka cep telefonlarının delegelere dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum," dedi.

Kendisine oy vermesi için baskı yapıldığını iddia eden Özkanat, "Kurultaydan 1 gün önce kurultaya katılmak amacı ile Batman İl Teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldik. Kurultaydan bir gün önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bize açıkça 'Sizler hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz' dedi. Ben bana yapılan teklife itiraz ederek kendisine 'oy vermek benim şahsi hakkımdır, ben istediğim kişiye kendi özgür iradem ile oy veririm, siz bana baskı yapamazsınız' diye söyleyince benimle olan irtibatını kesti," ifadelerini kullandı.

'Delegelere Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?'

37. dönem CHP Bitlis İl Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda 38. Olağan Kurultayında kurultay delegesi olarak yer alan Veysi Uyanık ise savcılığa verdiği ifadesinde delegelere dağıtılmak üzere kendisine 100 bin TL nakit para ve aynı değerde "market kartı" verildiğini söyledi.

"Kurultaydan yaklaşık bir hafta kadar önce CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'a görüşmek için beni davet etti. Bu toplantıda Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi ve diğer detayları da Özgür Karabat ile halletmemi söyledi. Kurultay yapılmadan önce TBMM'ye giderek Özgür Karabat ile kendi odasında görüşme yaptım. Ben 'delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz", diye açıkça Özgür Karabat'a sordum. Özgür Karabat odasında bulunan bir kargo poşeti içerisinde 100 bin TL olduğunu söylediği nakit parayı çıkarıp bana delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Ben 100 bin TL'yi elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim."

Sonuç kısmı

İddianamenin sonuç kısmında, "Şüphelilerin kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir," ifadeleri yer aldı.