CHP kurultayı iptal davası tedbirsiz ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Dava ertelendi

Mahkeme, CHP kurultay davası duruşmasında ara karar verdi. Dava, 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a ertelendi.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemini reddeden Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararının istenmesine hükmetti.

Böylece, kurultay davasında yol haritası açısından önem taşıyan bir önceki kararın gerekçesi, dosyaya girecek.

Tedbir talebine ret

CHP kurultayına yönelik tedbir talebi hakkında da kararını açıklayan mahkeme, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. CHP Genel Başkanı, PM ve MYK üyelerinin tedbiren görevden alınması talebi reddedildi.

Bu durumda, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın önünde hukuki bir engel kalmadı.

Delege listesi kurultaydan sonra alınacak

Mahkeme ayrıca, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın delege listesi ve birleştirme tutanaklarının, kongre gerçekleştikten sonra istenmesine karar verdi.

Özgür Özel, Genel Merkez'de takip etti

Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

CHP kurultay davasını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezindeki MYK toplantısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ve mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in ise CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında takip ettiği öğrenildi.

Lütfü Savaş'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Ürege şu ifadeleri kullandı:

“YSK’nın kararıyla asliye hukuk mahkemesinin görevsiz olduğu iddiasının yerinde olmadığı ortaya çıkmıştır. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 kurultayı kamu düzenine aykırılık ve mutlak butlan ile hükümsüzdür.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır.

Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir."

Savaş'ın avukatı kurultayın iptal edilmesini isterken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak atanmasını talep etti.

Çağlar Çağlayan'dan "YSK kararı" vurgusu

CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

“YSK’nın kararına göre hem kongrelerin devamı hem partinin gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK’nın görevli olduğu tartışma dışıdır. Haliyle kongrenin seçimleriyle iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz."

"Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır"

Çağlayan sözlerine şöyle devam etti:

"Davayı dürüstlük kuralına uygun açmayan Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır. Kendisi 38. Olağan Kurultay’a seçilmiş yönetime adaylık başvurusunda bulunmuş, sonra partinin büyükşehir belediye başkan adayı olmuş, seçimden sonra disiplin suçuna konu olacak açıklamalar yapmış ve ihraç edildikten sonra ‘Ben bunları biliyordum’ diyerek şikayetçi olmuştur. Bu durumun dürüstlük kuralıyla bağdaşır bir yanı yoktur.”

"22. Kurultay sürecinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz"

Lütfü Savaş ve şikayetçi delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen savunmasına şöyle devam etti:

"Davamızın kabulüne karar verilmesi, Sayın Mahkeme tarafından erteleme yönünden bir karar verilecek olursa da CHP Genel Merkezi tarafından kamuya açık kaynaklar tarafından paylaşılan 22. Kurultay sürecinin durdurulmasına karar verilmesini, bu davanın sonucunun güvenceye alınması açısından talep ediyoruz.”

Ne oldu?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.