CHP kurultayına ilişkin açılan dava yarın görülecek

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan davalar yarın görülecek.

Olağanüstü kurultay iptali talebiyle 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi. İptal davaları yarın (26 Mayıs) görülecek.

Ne oldu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini aktarmıştı.

Bunun üzerine eski CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı.

Özel, Genel Başkan seçilmişti

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultayın "şaibeli" olduğunu sık sık dile getirmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayadan sonra ilk kez konuştuğu KRT'deki yayında "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.

İki dava birleştirildi

Ardından CHP'li iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, 25 Nisan'da 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle dava açmıştı.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede şu ifadelere yer verilmişti:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.

4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."

Ardından 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.