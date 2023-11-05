CHP Kurultayı'nda ikinci gün: PM ve YDK seçilecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri (YDK) için seçim yapılacak.

60 üyeli PM’nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçilecek. CHP, PM üyeliği için 400’ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada PM adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etti.

Özel’in listesindeki isimler

Özel, kendisine destek veren ancak CHP'de “yıpranmış” olarak nitelendirildirdiği isimlere PM listesinde yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Eski üyeler ve zoom toplantısındaki "değişimciler"den Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl ve Seyit Torun da aralarında bulunduğu isimlere PM listesinde yer verilmeyeceği belirtiliyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği olacak”

Özel ve destekçileri vekiller, genç ve yeni isimlerden oluşan bir kadro kuracağını açıklarken; destekçisi vekiller de "kadın kotası olmayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği olacak" dedi.