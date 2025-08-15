CHP Kuyucak İlçe Başkanı Yöreli, görevden alındığını duyurdu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisi CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP'de istifa ve görevden alınmalar başladı. CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, partisindeki görevinden alındığını duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevinden alındı.
Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.