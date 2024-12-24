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CHP lideri Özel, Filistinli öğrencilerle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Filistinli öğrencilere görüştü.

Haber Merkezi
AA
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CHP lideri Özel, Filistinli öğrencilerle görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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