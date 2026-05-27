CHP lideri Kılıçdaroğlu: Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim

Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Kurultayı yasal bir zeminde yapmalıyız. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapacağız" dedi.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sayın Bahçeli, aradı, teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekliyle bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin öyle kibar bir özelliği var, arar. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz.

Sayın Özgür Özer ile bir görüşme olmadı ama olur tabii. Niye olmasın? Bayramlaşma da olur, tabii niye olmasın? Ayrışmak doğru değil. Bizim partinin itiraz kültürü var, Bu partiyi diri tutar.

Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarla beraber görüşeceğiz. Hukukçular ile bir araya gelip oturup konuşacağız. Kurultayı nasıl yaparız en kısa sürede bunları konuşacağız. Kurultay olacak çare yok.

Genel Başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazlar. Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi.

"Dedikodularla iş yapılmaz"

Bir parti yönetimi hukuk içinde ciddiyetle yapılır. Dedikodularla iş yapılmaz.

İhraç varsa açarsın partinin tüzüğünü o kurala göre yaparsın. Ben seni beğenmedim partiden ihraç edeceğim diye bir şey olmaz. İhraç etmenin de kuralları var. Kurallara uymamız gerek.

"Orası kimsenin mülkiyetinde değildir"

Hiç bir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşa milletvekiline. Bir gerekçe ile anlatılması gerekiliyor. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir, halka ait bir yer orası. Nasıl almazlar içeri.

Ben de içim burkularak izledim. Olmamalıydı. Milletvekilleri girseydi ne olacaktı?

"Partinin tüzüğü var, onlara uymak zorundayız"

Partinin hukukuna uyacaksınız. Grup Başkanı nasıl seçilir, divana oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü var, onlara uymak zorundayız.

Medyanın tek taraflı yayın yaptığını biliyorum. Niye böyle bir yayın yapıyorlar onu da anlamıyorum. Hiç düşünmediğim söylemediğim sözler yazılıp çiziliyor. Halka doğru bilgileri verecek medya. Bizim hatalarımız da eksiğimiz de olmuştur. Hatamızı hatırlatan biri olduğunda teşekkür ederiz.

Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim bilmiyorum. Siyasi davalarda uygulanmayan kararları her zaman sorguladım. Bir kişinin düşüncesinden dolayı hapse atılmasını asla doğru bulmadım.

Bugün de aynı düşüncedeyim. Kimse düşüncesinden dolayı gözaltına alınamaz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Onlar farklı siyasi tutukluluk farklı şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor yargı diyor bunu. Ben söylemiyorum."