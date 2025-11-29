CHP lideri Özel: Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı

Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, CHP'nin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden doğduğunu söyledi.

CHP'nin önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütleyen, Türkiye'ye eşit yurttaşlığı, temel insan haklarını getiren, Türkiye'yi çok partili demokratik sisteme taşıyan parti olduğunu belirten Özel, yıllarca iktidar olmasa bile milletin gücünden başka bir güç tanımadığını dile getirdi.

Özel, CHP'nin Türkiye'ye yön verdiğini ve ülkenin kurucu iradesini temsil ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde kurultay varsa ülkenin gündemi o kurultaydır. Her kurultay öncesi ülkeye bir seçim ruhu, seçim havası hakim olur. Kurultaylarımız, hem partiyi hem ülkeyi değiştirme görevi ve sorumluluğu taşır. Sizler, Sivas Kongresi'ndeki 41 delegenin bugünkü temsilcilerisiniz. Birileri ülkede sandığı kaldırmaya çalışırken mahallelerden başlayarak mahallelerimize koyduğumuz sandıklardan ilçeye, ilçe kongrelerinden ile, il kongrelerinden bu salona görevlendirilen ve omuz başlarında 2 milyon üyemizin hem de 86 milyon vatandaşımızın yüklerini, sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu kurultayda vereceğiniz kararla partimizi iktidara taşıyacak kadroları belirlemeye geldiniz. Bunun için bu önemli günde buraya, bu görevi yapmaya büyük bir disiplinle, kararlılıkla gelen tüm delegelerimizin şahsında CHP örgütünün ve tüm üyelerinin karşısında saygıyla eğiliyorum."

İki yıldır her günlerinin mücadeleyle geçtiğini belirten Özel, CHP'yi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıklarını, yüzde 25 olan oy oranını, ittifak olmadan yüzde 38'e çıkardıklarını söyledi.

"40'ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak"

Kendilerine istikamet çizenlere teslim olmadıklarını ve Ankara merkezli siyaset yapmadıklarını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Biz, millet merkezli siyaset yaptık, milleti de bu siyasete kattık, ortak ettik. Baba ocağına katılımları arttıracağımızın sözünü vermiştik. İki sene önce 1,2 milyon olan üye sayımızı tam 2 milyona ulaştırdık. Yeni döneme uygun bir tüzük ihtiyacını dile getirmiştik. Aylar süren çalışmalar sonucunda 81 il başkanımızın sahiplenmesiyle ve büyük emekleriyle, büyük bir mutabakatla yeni tüzüğümüzü yaptık. Neredeyse oy birliğiyle kabul ederek yürürlüğe koyduk. Gençlerin ve kadınların önünü daha da açtık. Örgütümüzün ve üyelerimizin adaylıklardaki söz hakkını güçlendirdik. Küçük kurultayımızı yeniden şekillendireceğimizi söylemiştik, Örgüt Temsilcileri Meclisimizi oluşturduk, katılımcılığı arttırdık."

Verdikleri değişim sözünün altını attıkları adımlarla doldurduklarına işaret eden Özel, "Kadroları, tüzüğü, parti programı yenilenmiş, kendine güvenen bir parti olarak hep birlikte geleceğe yürüyoruz. Biz, ilk seçimlerini kazanan, yenilgiyle tanışmayan bir kadroyuz. Şimdi bu kurultayda tarih önünde söz veriyorum. Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40'ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır." diye konuştu.

"Bu ülkede kavgayı, kutuplaşmayı bitirmek istedik"

Özel, bugün karşılarında "milletin iradesine direnenlerin" olduğunu savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel seçimlerden sonra bir yandan partimizde politika üretirken diğer yandan belediyelerimizde hizmetler ürettik. Kısa sürede belediyelerimizden memnuniyet oranları, yerel seçimde alınan oyların da çok daha üzerine çıktı. Partimiz de yapılan tüm anketlerde birinci parti olmaya devam etti. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla siyasetin yönünü milletin sorunlarına çevirmek için çabaladık. Biz 'Normali bu' dedik, adı 'normalleşme' kaldı. Daha önce bayramda seyranda bizi aramayanları seçmenlerine hürmeten biz aradık. Şehit cenazesinde selam vermeyenlere selam verdik. Anıtkabir'de yüzümüze bakmayanlara misafir olduk, misafir ettik.

Bu ülkede kavgayı, kutuplaşmayı bitirmek istedik. Millet, bizden kavga değil hizmet bekliyor. 'Milletin sesini duyun, milletin sandıkta yazdığı mektubu okuyun.' dedik. Bu tutumumuz vatandaşlardan büyük bir destek gördü. Ne olduysa olanlar da bundan sonra oldu. Anketlerde geriye düştüğünü, CHP'nin oylarının emanet olduğunu, seçimden sonra hemen döneceğini düşünüp de CHP'yi her ay biraz daha iyi bir noktada görenlere 'Bu süreç, CHP'ye yarıyor, bu süreci bitirin hatta bitirmeyin, onlara bitirtin.' dediler. 'Bu süreç, CHP'ye yarıyor' korkusuyla normalleşme havasını bozmayı tercih ettiler."