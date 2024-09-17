Özgür Özel: CHP gelince 10 yılın sonunda bir litre rakı 140 TL olacak

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, tarımıyla, deniziyle, tarihiyle, doğasıyla, mermeriyle adanın çok avantajlı olduğunu belirterek, "Buraya gelenlerin turizme katkı anlamında ödedikleriyle bu adanın sakinlerinin her gün mecburiyetten tabi olduklarının aynı noktada olmaması lazım. Zevk için, turizm için gelen, dinlenmeye gelen başka harcamalı, bu adanın gerçek sakinleri başka harcamalı" ifadesini kullandı.

"Adaya ulaşım düzenlenmeli"

Öncelikle adaya ulaşımın düzenlenmesi gerek. Öyle herkese 900 lira olmaz. Adalılara 400-500 lira. Bu bile çok, haklısınız. Bu şartlarda bu bile çok ama maliyetler de çok. Eğer Aydın Başkan (Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer) olmasa 1000 lira olacak şey, şimdi 500 lira.

Hesap kolaylaştı. Neden? 6 sıfırı masraflardan da maaşlardan da attı. 6 sıfırı etiketlerden de cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil, size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya '1-0 olsun bizim olsun.' Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız sıfırı.

Cumhuriyet Halk Partisi gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek, 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna bir şey söyleyeceğim; cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi, rakıyı duyunca olmadı yani? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye.

Ya da fiyatlar değişmedi, fiyatlardan sıfır atmadım. Dana kıyma yine 550-600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil, 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz?

Marmara Adası'ndaki hastaneye diyaliz ünitesi kurulması konusunu Ankara'ya döner dönmez Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile konuşacağı sözünü veren Özel, şunları kaydetti:

"Hastanenin uzman doktor eksikliğinin giderilmesinin yolu şu; zorla buraya uzman yollayamazsın ama burayı mahrumiyet bölgesi, yani burayı Hakkari'yle, Mardin'le, Şırnak'la, Ağrı'yla bir tutarsan doktor koşa koşa buraya gelir. Birinci tercihle gelir. En iyi doktorlar buraya gelir. Bunu yapacağız. Bunu yapmalarını bugünden söyleyeceğim. Yapmazlarsa gelince biz yapacağız.

Sadece doktor değil, polis için de. Burada 30 polis görev yapıyor. Bu görev, şark görevinden sayılmıyor. İkinci şarktan bile sayılmadı, o karar çıktığı dönemde. Polis buradaysa bu, şark görevinden sayılsın. Devlet memuru buraya tayinle geldiyse en uzak yere gitmiş gibi sayılsın. Buraya güle oynaya gelsinler, yüzleri gülsün. Size hizmet ederken de sizinle yaşarken de mutlu bir şekilde çalışsınlar, yaşasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu savunuyor, bunu sağlayacak."