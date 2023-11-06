CHP lideri Özel değişim sonrası ilk grup toplantısının tarihini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmes sonrası İmamoğlu ve Özel basın toplantısı düzenledi.

Divan Başkanı olarak kurultayı yöneten İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladığı konuşmasında "8'inci Genel Başkanımız Özgür Özel'i ziyaret ettim, kurultayla ilgili düşüncelerimi ilettim. Genel Başkanımdan izin isteyerek İstanbul'daki görevimin başına dönüyorum" dedi.

Grup toplantısı 14 Kasım'da

CHP Genel Başkanı Özel ise değişim sonrası yeni grup toplantısının 14 Kasım'da yapılacağınız açıkladı. Özgür Özel şöyle konuştu:

* Nezaket gösterdiler, kurultayı tamamladıktan sonra ayrılmadan beni ziyaret ettiler. Sonuçta da CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Ekrem Başkan, bu göreve layık olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı başarılı bir şekilde gösterdi.

* Buradan şunu ifade edeyim; Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi. Bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak. Haftaya salı grup toplantısı olacak. Devir teslim mazbatadan sonra.