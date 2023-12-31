CHP lideri Özel makam odasını değiştirmeye başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca kullandığı makam odasını kendine göre dizayn etmeye, küçük değişiklikler yapmaya başladı. Gazete Duvar'ın haberine göre; makam odasının duvarındaki engelli ressam Muhammet Yalçın’ın yapıp Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği renkli tablo kaldırıldı.

Bu resmin yerine Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ı bir arada gösteren Faruk Tarınç’ın yaptığı tablo asıldı.