CHP lideri Özel'den Bakan Memişoğlu'na 'istifa et' çağrısı

Konuşmasına 12 bebeğin ölümüne yol açan 'yenidoğan çetesinden' bahsederek başlayan Özgür Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu eleştirdi. Özel, Memişoğlu'nu istifaya davet etti.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Meselenin şu ana kadar ki kısmı gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık. Sağlığı piyasalaştırmayın, özel hastanelere bu kadar alan açmayın, devleti bu alandan çekip bu alanı sermayeye açmayın derken, ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öyle bir noktadayız ki son 3 sağlık bakanının 2'sinin özel hastanesi var zaten. Bir tanesi de bu olaylar yaşanırken il sağlık müdürü o da şimdiki bakan."

Terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümü: Günah kapısı açık

ABD'de ölen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 'günah kapısının' açık olduğunu belirten Özel, "Hakkı yenenlerin, onlar yüzünden okullara, kamuya giremeyenlerin mağduriyetleri devam ettikçe günah kapısı açıktır. Ona ne kadar yazılıyorsa, istediği her şeyi verenlerin günah defterlerine de bunlar ekleniyor" diye konuştu.

TBMM'deki bütçe görüşmelerine parti olarak tam kadro katılacaklarını da belirten Özel, bütün milletvekillerine başarı diledi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Görünen kapalı kapılar ardında sözler alınıyor. Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, bir daha anaların gözünden yaş gelmeyecekse, askere silah doğrulmayacaksa.. Bunun için söylenen her söze CHP olarak kıymet veriyoruz. "Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz."

"Devlet bey çok sık döner. Devlet beyin bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak. Bu iş çözülecekse bütün partilerinin içinde olduğu bir masada konuşulmalı. Bu plan Türkiye'nin sorunu çözmek yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın planını çözmek gibi görünüyor ve bu yüzden kötü kokuyor."