CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki kavgayla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenler, TBMM'de yaşanan arbede, İmamoğlu ve Yavaş arasında gerilim olup olmadığı iddialarına dair açıklamalar yaptı.

MİT Başkanı Kalın ile görüşme

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesine değindi. Özel, CHP'nin MİT'e 15 soru yönelttiğini, sorulara da samimiyetle yanıt aldığını söyledi.

Özel, "Ziyarette kendilerine ilettiğimiz 9 soruya yanıt verdiler. MİT 6 soruyu yanıtlamadı" dedi.

Özel, yurt dışı örgütleri için İbrahim Kalın'dan istihbarat desteği istedi. Özel, "Türkiye için böyle bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

İhracı istenen teğmenler: Teğmenler geri geldiği gün onlar gider

Özel, "28 Şubat gerilimi gibi gerilimler elde etmeye çalışıyorlar. Teğmenlerin atılmasını elbette istemeyiz ama diyelim ki atıldılar, nasıl sahip çıkmamız gerekiyorsa öyle sahip çıkacağız. Günü geldiğinde de geri alacağız. Teğmenler geri geldiği gün onlar gider. Bu kadar net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçesindeki arbede

Özel, Meclis'te yaşanan arbedeye ilişkin olarak da "CHP'lilerin tutumundan haberdardım ama vardığı noktadan memnun değilim. Süreç kötü yönetildi." değerlendirmesini yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Eleştirim Bakan Yerlikaya'ya. Meclis polisiyle oraya yükleniyor, kameralara vuruyor. Bu görüntüler doğru değil."

Özel'in gündeme dair diğer değerlendirmeleri şöyle:

Çözüm süreci

Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede tedirgin, bekliyor.

Bahçeli'nin orta koyduğu mesele terörün bitirilmesine yönelik evrensel birikimlere uygun bir tutum değil.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gerilim var mı?

Didişmeleri için hayal kuranlarla karşı karşıyayız.

Koltuk kavgamız yok. CHP'nin bir aday sorunu yok. Önümüzde bir aday belirleme gündemi olacak bunu da tek başıma belirlemeyeceğim.

Adı geçen iki arkadaş da şu an için kazanıyor.

Aday değilim

Aday değilim. Olmayacağım. Bizim amacımız genel seçimi kazanmak. Engelleri kaldırmam lazım, ilk engel benim. Genel başkanının aday olması denklemi karıştırabilir.