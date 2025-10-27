  1. Ekonomim
  CHP lideri Özel'den İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan tutuklanmasına tepki: Ne bizi yıkabildiler, ne de yıkabilecekler
CHP lideri Özel'den İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan tutuklanmasına tepki: Ne bizi yıkabildiler, ne de yıkabilecekler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçundan tutuklanmasına ilişkin, "Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler" dedi.

Özel, "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde konuştu.

Özgür Özel konuşmasında, "Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler. Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu, demek ki bu kadar aciz duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkındaki terör örgütüne destek ve yolsuzluk iddialarının ispat edilemediğini iddia eden Özel, "En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım biz bunlara casusluk suçlamasında bulunalım, belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya" açıklamasını yaptı.

Özel, tutuklama kararı okunduğu sırada evrakın avukatlara verilmeden Başsavcılığın basın bilgi notu gönderdiğini savunarak, şöyle konuştu:
"Bilgi notu da şöyle başlıyor, 'Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında.' Yahu o suçların, onun suç olabilmesi için adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın, delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek. Olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, Yargıtay'ı olacak, karar kesinleşecek ancak ondan sonra buna suç örgütü denilebilir."

