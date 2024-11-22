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CHP lideri Özel'den kayyum kararlarına karşı adım: Belediye başkanlarını Genel Merkez'e çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın kayyum politikalarına karşı 30 Kasım'da toplanmak üzere CHP'li 414 belediye başkanının Genel Merkez'e çağrıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP lideri Özel'den kayyum kararlarına karşı adım: Belediye başkanlarını Genel Merkez'e çağırdı
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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye'de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir. Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz. 30 Kasım'da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık. Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."

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