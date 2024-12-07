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CHP lideri Özel'den milletvekiline tepki: 'Dur abi biliyorum' (Video)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı etkinlikler için geldiği Kilis'te kendisine hatırlatma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e tepki gösterdi.

Haber Merkezi
İHA
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CHP lideri Özel'den milletvekiline tepki: 'Dur abi biliyorum' (Video)
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CHP genel Başkanı Özel, Kilis'te konuşma yaparken kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e ‘Dur abi biliyorum' diye tepki gösterdi.

Özel, konuşurken “Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz” dedi. Bu sırada milletvekili Meriç, “Bugün kurtuluş günü” deyince tepki gösteren Özel, “Dur abi biliyorum” dedi.

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