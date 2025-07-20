CHP lideri Özel'den Murat Çalık açıklaması: Annesi ile görüşebilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede yatan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada, Murat Çalık'ın annesi ile görüşeceğini duyurdu.

Özel, "Murat Çalık'ı ve ailesini ziyaret etmek için buraya geldim. Hematoloji bölüm başkanı değerli hocamız bana eşlik ederek sayın Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret edebileceğim söylendi. Hocamız ön bilgilendirmede dün Trabzon'da akşam uçakta bir siyasetçi olarak herkesle temas halinde olan birisi olarak hematoloji kliniğine girip çıkmamın herkes açısından riski artırdığı bilgisini benimle paylaştı. Bunun üzerine ben bir a4 kağıdına bu durumumu kendim değerlendirdiğimi ve ona duygularımı bir mektupla yazdığımı doğru bulduğumu söyledim. Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen o bir kişilik görüşme hakkını da sayın Mehmet Murat Çalık'ın annesine devrettim" dedi.