CHP lideri Özgür Özel açıkladı: 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'e gidebilirim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini anlatarak 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, "Filistin'e gidecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"Biliyorsunuz, ayağım kırılmasaydı Mahmut Abbas'ı dinlemeye gelecektim, gidemedim" diyen Özel, "Grubumuz tam kadro oradaydı. Nezaket gereği Abbas'ı aradık. Dedik ki 'Abbas’la görüşmek isteriz.' Onlar da dediler ki 'Şimdi döndüler.' Biz cumartesi talepte bulunduk. Pazar saat 18.30'da “Resmi bir görüşmeyi kendisi de yapmak istiyor” dediler. Toplam 25 dakika süren bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Mahmud Abbas'la telefon görüşmesini anlatan Özel, "Konuşmasından memnuniyet duyduğumu, onları desteklediğimizi, gerek Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak, gerek yurt dışında yaptığım temaslarda Filistin’e duyarlı olduğumu ifade ettim. Dedim ki, Filistin'e gelmek istiyorum. Olumlu cevap verilmişti, tarih verilmemişti. Bizi uygun bir tarihte kabul ederseniz, gelmek isteriz."

Mahmud Abbas: Tarihi siz belirleyin

Özel, Mahmud Abbas'ın şunları söylediğini aktardı:

"Grubunuz beni eksiksiz ayakta karşılayıp ayakta uğurladı. Bu benim için çok önemli. CHP'yi Ecevit'ten beri biliriz. Yaser Arafat ile Ecevit'in kurduğu ilişki kıymetli. İlk dış temsilciliklerimizden birisi Arap coğrafyası dışında Türkiye’de Ecevit zamanında açıldı. Ecevit'ten sonra siz Filistin'e karşı inanılmaz bir ilgi gösterdiniz. Sosyalist Enternasyonal’de, Almanya’daki konuşmalarınızın hepsini takip ettim. 119 ülkenin sol liderlerine yazdığınız mektubu biliyorum. Önümde örneği var. Bu süreçte Filistin'in batıya açılan penceresi oldunuz. Bizim derdimizi anlattınız. CHP Genel Başkanı'nın randevu isteyip de alamamasını kabul edemem. Siz istememelisiniz. İkinci vatanınız olan Filistin'e ne zaman gelecekseniz, gününü bildirmelisiniz. Bize burada sizi ağırlamak düşer. Tarihi siz belirleyin."

Mahmud Abbas'a teşekkür ettiğini belirten Özel, "'Sağlık durumuma göre 10 gün içinde bu alçıdan kurtulacağım. İlk fırsatta gelmek istiyorum' dedim. Tüzük Kurultayı’ndan önce gitmek istiyorum. 9 Eylül'den önce. Hatta ağustos sonu, eylül başında. 30 Ağustos'ta Dumlupınar var. Mesela 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gidebilirim" dedi.