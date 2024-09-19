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CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentine gidiyor.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor
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İspanya’da, 25 Şubat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’ın toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidiyor. 25 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenlenecek toplantı için Özel, 24 Eylül günü İstanbul’dan yola çıkacak.

CHP Lideri Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan’dan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Ankara Deklarasyonu’nu okuyacak

25 Eylül günü, tüm gün sürecek toplantıda Özel’in söz alıp konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel’in 4-8 Eylül tarihlerinde “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlığıyla Ankara’da düzenlenen 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Deklarasyonu’nu da toplantıda okuyacak.

Özel’in birçok Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer aldığı toplantıda, Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşa ilişkin de barış mesajı vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, aynı tarihlerde New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gidecek. 24 Eylül'de New York'taki BM kürsüsüsünde konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'e kadar ABD temaslarını sürdürecek.

Özel'in de ABD ziyareti kapsamında, birtakım ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Özgür Özel ve heyeti, 26 Eylül’de İstanbul’a dönecek.

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