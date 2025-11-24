CHP lideri Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e 150 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle para cezası verildi.

Tazminat davası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmıştı. Dava kapsamında Özel 150 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Özel ne demişti?

Özel 4 Haziran'da gerçekleşen mitingde, "Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP lideri Özgür Özel'e Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle bir soruşturma da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. Özgür Özel hakkındaki soruşturmanın "suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla açıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özel'in sözlerinin, "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırı" olduğunu belirtmişti.