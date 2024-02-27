CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT’yi cenazeme istemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük acılarından, tarihi günlerden bir tanesinin yıldönümü. İdlib saldırısının 4’üncü yılındayız. Suriye’de konvoyumuza savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Rakamlar kademe kademe yükseldi ve 34 askerimiz İdlib’de şehit edildi. İdlib’de şehit olan askerlerimizin acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum.

"Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum"

TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum. 15 Temmuz akşamı uçaklar uçmaya başladı, tanklar harekete geçti. Haber geldi, asker darbe yapıyor. Ankara'daki milletvekillerini Genel Merkez'e çağırdık. 'Darbenin kimden geldiğine bakmaksızın, biz bu darbede demokrasiden Meclis'ten yana olmalıyız' dedim. 'Darbeye teslim olmayız, demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız' dedik. Meclis'i vurdular. Meclis'in canına okudular F-16'larla. Darbe gecesi Atatürk'ü hatırlayanlar bugün TRT'nin yayınında TRT'nin adını anınca yayını kesiyorlar.

Erzincan İliç’te 9 emekçimiz toprak altındayken dün de 4 madencimiz daha toprak altında kaldı. Yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Şükür ki can kaybı olmadan sonlandı. Madenler alarm vermeye devam ediyor.

13 Mayıs’ta 301 madencimizi Soma’da kaybettiğimizde herkes “Soma’yı unutursak kalbimiz kurusun” diyordu. O günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı 10 maddeli bir taahhütname söyledi madencilere… Altında görüştüğü madencilerin imzası var. O taahhüde göre madenler güvenli hale gelmeden, madenciler yeniden çalıştırılmayacaktı. O günden bugüne madenlerle ilgili bir arpa boyu yol alınmadığı gibi hala madenlerde işçilerimiz ölüme inip çıkmaya devam ediyorlar.

2023 Mayıs seçimlerinden bugüne Meclis Genel Kurulu’na 44 tane kanun teklifi geldi ve yasalaştı. İçinde madencilerin iş sağlığı ile ilgili tek bir madde bile yok. Bu konuda işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni bir çalışma daha yapıyor arkadaşlarımız… Madenler bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanından gelen üzücü haberlerle sinyal veriyor.

Acı bir reçete geliyor. 31 Mart'tan sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. Pideyi 15 lira yapmışlar. Yüzde 50 zamlanmış ama işin içinde bir oyun var. Hem fiyata zam yapıp hem gramajdan alıyorlar. Zam yüzde 80. Hani enflasyon yüzde 65'idi. Et ve Balık Kurumu'nun önünde 850 metre kuyruk oluştu. İnsanlar çocuklarının boğazlarından bir tutam kıyma geçsin diye sabahın köründe bu mücadeleyi veriyorlar. Emeklilerle ilgili bayram ikramiyesi var... 2015'te söz verip 2018'de bin lira verdiler. Hesap kitap yapıp 3 bin lira verdiler. Emekli orada ucuz kıyma kuyruğunda... İlk verildiğinde bin lira ile 24 kg kıyma alınıyordu. Şimdi 3 bin lira ile 6 kilo kıyma alınıyor. 18 kilo kıymayı Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesinden çalmıştır. Bizim dediğimiz 17 bin lira olsa 35 kilo olacak. Emeklilerin yüzde 60'a yakını 10 bin lira ve hemen üstünde alıyor. "Gelin emekli kart çıkaralım. Hiç olmazsa 15 günde 1 kilo et alacak indirim yükleyelim, elektrik faturasında indirim yükleyelim. Emekliyi hiç değilse bu seneyi çıkartacak, nefes aldıracak bir emekli kart uygulaması getirelim. Biz bu desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu zulmü bitirelim.