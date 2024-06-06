CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme takvimini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini söyledi. Görüşme saat 16.00'da olacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açıklamada bulundu

Fahrettin Altun; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e CHP Genel Merkezinde iade-i ziyarette bulunacaklardır." ifadelerini kullandı

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.