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CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'de yalnız bırakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i üniversite sınavına girerken yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'de yalnız bırakmadı
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9 Haziran'da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

Sınava, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde giren Nehir Zeyrek'e okula kadar eşlik eden Özel, sınav sonuna kadar bekledi.

Anne Nurcan Zeyrek ile sınav sonunda Nehir Zeyrek'i karşılayan Özel, adaylarla ve aileleriyle de sohbet etti.

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