CHP lideri Özgür Özel: Genel seçimlerde Erdoğan yerine bir CHP'liyi cumhurbaşkanı seçeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Marmara Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Ben AK Parti ve MHP’ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları, bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart’ta oy vereniyle, vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti ve halkın düzeni geldi. Halka hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Benzine zammı Erdoğan yapıyor"

"Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanlara yönettireceğiz bu adayı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı’dan buraya seyahatte de sohbet ettik. Başta ulaşım, öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki adalılara 400-500 lira. Bu bile çok. Haklısınız bu şartlarda bu bile çok ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa 1000 lira olacak şey şimdi 500 lira. AK Partili belediye başkanı gitti, CHP’li geldi. 1000’den 500’e düştü. AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP’li gelsin 50 liraya düşecek. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor."

"10 yılın sonunda Türkiye AB'ye girecek"

CHP’nin vizyonunun ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak olduğunu kaydeden Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin.’ Uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in özendiği ve gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar" diye konuştu.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Tayyip Bey altı sıfır attı Allah için, hakkını yemeyelim. Ama altı sıfır atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? Altı sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. CHP gelince öyle altı gol atıp, altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya bir sıfır olsun, bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil. Bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği’ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek."

"Ben geçen dönem Sosyalist Enternasyonal’in ikinci başkanı seçildim" diyen Özel, "İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. CHP gelirse Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefini destekliyoruz diyorlar. Fransa’sı da attı, Yunanistan’ı da attı. Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu" ifadelerini kullandı.

"Gelecek genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Özel, gelecek genel seçimler için şu mesajı verdi:

"O yüzden nasıl 31 Mart’ta Marmara Adası kendi kaderi ve geleceğine el koydu, döndü Aydın Dinçer’i belediye başkanı yaptı ve akışı değiştirdi. Gelecek genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi cumhurbaşkanı seçeceğiz."