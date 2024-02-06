CHP lideri Özgür Özel, Hatay'daki anma törenine katıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler "Sessiz Yürüyüş" programıyla anıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü üyeleri, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Bir grup vatandaş da ellerinde meşale, çiçek ve buhurlarla Vali Ürgen Parkı'ndan Köprübaşı mevkisine kadar yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye bağıran vatandaşlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

3 semavi dinin temsilcilerinden dua

Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, Ermeni cemaatini temsilen Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Antakya Katolik Kilisesi papazı Peder Francis Dondu, Protestan cemaatini temsilen papaz Corc Kocamahhul ve Yahudi cemaatini temsilen haham başı Azur Canudioğlu tek tek dua etti.