CHP lideri Özgür Özel Mardin'e gidiyor: Ahmet Türk ile görüşecek

DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanırken, kayyım atanan belediyeler arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kritik bir karar geldi.

Ahmet Türk ile görüşeceği bildirildi

CHP lideri Özel’in bugün Mardin’e giderek, görevden alınan Ahmet Türk ile görüşeceği bildirildi. Özel'in 15.15 uçağıyla Mardin'e hareket etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendi.