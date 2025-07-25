CHP lideri Özgür Özel pazar ziyaretlerinde: 72 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşların sorunlarını yerinde görmek amacıyla Ankara Yenimahalle’deki Demetevler semt pazarını ziyaret etti. Ancak bu ziyaret, siyasetten çok hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların ve siftah yapmakta zorlanan esnafın sesini duyurduğu bir isyan alanına dönüştü. Özellikle 72 yaşındaki bir vatandaşın “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, erken seçim şart!” sözleri pazar yerindeki durumu tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Pazar tezgahlarını tek tek dolaşan Özel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayat pahalılığının etkilerini yakından gördü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise vatandaşların öfke ve çaresizliği açıkça hissedildi.

"72 yaşındayım, ben hayatımda böyle şey görmedim"

Mikrofonların uzatıldığı 72 yaşındaki bir pazarcı esnafı, CHP lideri Özgür Özel'e dönerek adeta içini döktü. Yıllardır pazarcılık yaptığını belirten esnaf, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Başkanım, tez elden bu düzenin değişmesi lazım, erken seçim olması lazım! Ben 72 yaşındayım, ben hayatımda böyle şey görmedim ya! İnsanın deliresi geliyor. Pazara geliyorsun, insanın aklı şaşıyor ya!"

"20 sene, 23 sene sonra geldiğin noktaya bak"

Bir başka pazarcı esnafı ise iktidarı eleştirerek, "20 sene, 23 sene sonra geldiğin noktaya bak ya! Böyle bir düzen var mı?" diyerek tepkisini gösterdi. Vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çeken esnaf, şunları söyledi:

"Bunlar internet üzeri alışveriş yapanlar. Bunlar gelip de pazarın içindeki esnafın, vatandaşın ne şartlarla çocuk okuttuğunu bilmez. Adam domates 15 lira diyorsun, insanlar bir saat sıra bekliyor evine 2 kilo domates almak için."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşların ve esnafın tüm şikayetlerini ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Vatandaşların "Tayyip Bey gelip dolaşıyor mu buraları hiç?" sorusuna yanıt vermeyen Özel, halkın yaşadığı ekonomik krizin en net görüldüğü yerlerden birinin pazarlar olduğunu bir kez daha yerinde tespit etti. Bu ziyaret, Türkiye'deki derin ekonomik krizin ve siyasi tansiyonun sokağa yansımasının en çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.