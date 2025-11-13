CHP lideri Özgür Özel: Recep Tayyip Erdoğan'dan özür bekliyorum

CHP lideri Özel, İBB Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı’na katılarak İBB iddianamesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasının satır başları şöyle;

“Birileri ardı ardına operasyonlar yapsa da belediyelerimiz hizmet üretmeye devam ediyor. 19 Mart’tan sonra birlikte bir direnişi sürdürüyoruz.

Buradan açıkça söylüyorum; soruşturma gizliydi iddiası tamamen yalandı. Avukatlara bile çok sınırlı bilgi veriliyordu. Kendi ifadelerin dışında hiçbir şeye erişim yoktu ama iki günde bir büyük yalanlar yayıldı, iftiralar atıldı, haysiyet cellatlığı yapıldı. Şimdi ise karşımıza iddianame ile çıktılar.

"Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı"

İddianameyi iki bölümde değerlendirelim: Bilmediğimiz hiçbir şey yok, ama bildiğimiz de yok. Soruşturmanın gizli olduğunu iddia ettiler, ancak yandaş medyaya sızdırılan her şey iddianamede yer alıyor. Olmayanları ise kanıtlayacak, ispat edeceğiz. 2 Eylül günü denildi ki, ‘Tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Varsa söyleyin, yarın salalım.’ Ancak şu anda Kadriye Kasapoğlu, Mehmet Pehlivan, Kadir Öztürk, Sadri Caner Kırca, Hüseyin Yurttaş ve daha birçok arkadaşımız sadece tanık beyanıyla tutuklu bulunuyor. Eğer sözünüzde duruyorsanız, bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı.”

"Ortada bir tek kanıt yok ama kanıt olmayınca ne var ortada?"

İddianamede kanıt da var diyordu, kanıtlanmış tek kör kuruş yok. Ekrem Başkan'ımıza dair, namuslu devlet bürokratlarımıza dair bir kör kuruş ne ispat ne kanıt hiçbir şey yok. Hatırladığım kadarıyla var, -mış, -miş var. Duydum var. Olabilir var. Ben böyle düşünüyorum var. Hissettim var. Ortada bir tek kanıt yok ama kanıt olmayınca ne var ortada? Ekrem Başkan'ın oğlu para istemiş, resmi hesabından para istemiş. 772 bin liraya 6 metrelik bir tekne almış 27 yaşındaki oğlu kendisine. Bir daire 20 milyon, yani 30'da biri bir dairenin. Anadolu Ajansı sehven TRT yanlışlıkla 772 milyon lira yazmışlar. İddianamenin ilk günü yazdılar. Dekont söylenenin binde biri. Uğraştık, aradık. Dün benim konuşmamdan sonra kaldırdılar. Özür dileyin dedik, kaldırdık işte özür diletmeyin dediler.

"AK Partililerin paraları çıkardığı görüntüleri sanki şimdinin görüntüleri gibi yolladılar"

Hakan Bahçetepe'nin Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki kasasından dolarların çıkarıldığı görüntüler vardı. Hemen olay tutanağını istedim, bu paranın ne işi var belediyede dedim. Tutanak geldi; mühür var, hard disk var. E para? TRT'yi aradık, Anadolu Ajansı yolladı dedi. Anadolu Ajansı da elimize görüntü ulaşmamıştı, stok görüntülerden yolladık dedi. FETÖ'cülerin AK Partililere verip de AK Partililerin paraları çıkardığı görüntüleri sanki şimdinin görüntüleri gibi yolladılar.

"Kandırıldık diyecek haysiyetli yönetici bekliyorum"

Mustafa Akın'ın yayladaki kasasından 48 tek mermi çıktı ruhsatlı beylik silahına ait. Bir kuruş para yok. Orada Euro gösterdiler, Gaziosmanpaşa'da dolar gösterdiler. İddianame çıktı, ikisinin de kasasından hiçbir şey çıkmadığı ortaya çıktı. TRT'den Anadolu Ajansı'ndan, a Haber'den, TGRT'den özür diliyoruz, kandırıldık diyecek haysiyetli yönetici bekliyorum. Bunların hepsini birden organize eden Recep Tayyip Erdoğan'dan açıkça özür bekliyorum.