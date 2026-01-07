CHP lideri Özgür Özel: Tayyip Bey normalleşse biz normalleşiriz

Maruf BUZCUGİL



EKONOMİ

CHP grup toplantısının ardından TBMM’deki odasında gazetecilerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maduro’ya yapılana “haydutluk” denilmesi konusunda “Bahçeli ile tam örtüştük.” değerlendirmesinde bulundu.

Özel: Toplumu bu kadar germemek lazım

Özgür Özel, “Normalleşmeden kastettiğiniz, Tayyip Erdoğan'a karşı değil AK Parti ve MHP tabanına karşı normalleşme mi?” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Tabi tabi, onlara daha fazla gitmekten söz ediyoruz. Sandık görevlilerinin 120 bini sandığım uygulamasını indirdi aktif kullanıcı haline geldi. Üyeleri de mobilize eden bir kampanya başlangıcı yapmak istiyoruz. CHP neler yapacağını AK Parti ve MHP seçmenine de anlatacak. ‘CHP artık bize gelecekmiş. Tayyip Bey'le kavgasında bizi taraf görmüyormuş’ hissini yaşamalılar. Vatandaş 'biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bunlar kavga ediyorlar' diye düşünüyor.

Biz 2026'da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20'sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz. Mevcut siyasilerle konuşmanın tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı. Toplumu bu kadar germemek lazım. Oy vereni olmak, sempatizanı olmak var ama Türkiye'de geçmişte kimse kimseye bu kadar tahammülsüz değildi. Herkes birbirine tahammül ediyordu. Öyle bir hale geldi ki yaptıklarına insan tahammül edemiyor. Tayyip Bey normalleşse biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar."

Özel, Venezuela konusunda “Bahçeli ile tam örtüştük” dedi.

Maduro’ya yapılanlara “haydutluk” demek konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile birleştiklerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Evet tam örtüştük. Birleşmiş milletler anlaşmasını, Vestfalya Anlaşmasını (15 Mayıs 1648'de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile diğer Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanan anlaşma) 400 yıllık insanlık kazanımını takmıyorlar. Bahçeli'nin bugün (MHP grup toplantısında) bize hiçbir şey söylememesi de ilginçti.

Özel, “Bahçeli'nin 15 Temmuz Benzetmesine ne diyorsunuz?” sorusuna karşılık olarak da “Doğru söylüyor. Onun da arkasında Amerika vardı. Bunu da Amerika yaptı.” dedi.

Özel, “MHP'yle AK Parti'nin arası açılacak diye bir beklentim yok ama siyasetin bunun gibi belli noktalarda birleşmesinde fayda var. Bu kadar zıtlık kaldırmıyor.” diye konuştu.

"Geçim sıkıntısı seçimi zorlayacak"

Özgür Özel, geçim sıkıntısı ve seçim konusunda da şunları söyledi:

“Bu ücretlerle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olmak zorunda. Biz sonuna kadar seçimi zorlayacağız. Biz seçim yılı gibi çalışacağız. Ülkede ciddi bir geçim sıkıntısı var. Arkadaşlar defalarca kontrol ettiler. Emekli aylıkları, engelli ayrılıkları, 65 yaş maaşı korkunç, emekli maaşıyla et döner satın alma kapasitesi korkunç seviyede. Dönercide döner 1 lirayken burs 45 lira. 45 tane alıyorlarmış. Şimdi aynı yerde döner 500 lira. 4 bin lira burs veriyor. 8 tane alabiliyor. Artık PATSO diye bir şey çıktı. Ekmek arasına patates koyuyorlar. Almanya'da asgari ücret bizim beş katımız ve kıyma bizden ucuz.”

Boykot bitti mi?

Özgür Özel, bitildiğini açıkladı boykotlar konusunda şunları söyledi:

“Boykotların tamamını sıfırladık. Bundan sonra yenden izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. İftira atanlar, yalan yayıncılık yapanlar, muhalefetin sesini kesenler olursa tekil hedeflerle boykot yapacağız.”