  3. CHP lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: 10 Kasım 2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 87'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla andı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti…

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. 

Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek."

