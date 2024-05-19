CHP lideri Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum."