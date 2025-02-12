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CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Türk'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Ahmet Türk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Türk'e ziyaret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

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