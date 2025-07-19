CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti üyelerine çağrı: Baba ocağına dönün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel’in gündeminde, CHP’deki kurultay süreci ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimleri yer aldı.

“CHP’yi kimin yöneteceğine örgütleri karar verir"

Özel, CHP’nin kurultay sürecine ilişkin soruya, partideki demokratik işleyişi vurgulayarak yanıt verdi:

“CHP’yi kimin yöneteceğine örgütleri karar verir. Ankara’dan bir dayatmamız olmaz. Mahallelere sandık koyuyoruz. Karşıda gördüğünüz apartmanlardaki üyelerimizin mahallelerinde sandık konuluyor. Üyeler önce mahalle delegesini, sonra mahalle delegeleri ilçeyi, ilçe delegeleri ili ve il delegeleri genel merkezi belirliyor.”

Bu yaklaşımın AK Parti’nin uyguladığı yöntemlerden çok farklı olduğuna dikkat çeken Özel, isim vermeden AK Parti’deki “tek aday” uygulamasına göndermede bulundu:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir ilçede veya ilde iki aday çıktığında Ankara’ya çağırıp zorla bire indirdiği bir atmosferden farklıyız. Biz mahallelerinde bile sandık koyan bir partiyiz. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partililerin bunu anlaması güç.”

"Baba ocağına dönün"

Özgür Özel, açıklamasının devamında AK Parti'ye üye olan yurttaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulunarak “Bu demokrasiyi beğenen ve buna imrenen bütün Adalet ve Kalkınma Partilileri, Atatürk’ün kurduğu baba ocağına, CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. AK Parti’nin üyelerini Türkiye’yi yoksulluğa, işsizliğe, gençleri umutsuzluğa iten partiden ayrılıp, baba ocağına dönmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.