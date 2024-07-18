CHP lideri Özgür Özel'den 'başıboş köpek' tepkisi: Gerekirse siper oluruz

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. Teklifin görüşüldüğü Komisyon salonunda da sinirler gerildi.

Özgür Özel konuyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmemesi için faaliyet yürüteceklerini söyledi.

Özgür Özel, Ankara'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak kim hakkını arıyorsa, hayvanseverlerin oradaki mücadelesi onların tek başlarına yürüttüğü bir mücadele değildir. Hepimiz hayvanseveriz, hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız. CHP katliam yasasına karşı, zorba dayatmalara karşı kırmızı alarmdadır. Meclis’te de mücadele vermektedir, sokakta da mücadele vermektedir."