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CHP lideri Özgür Özel'den Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in gözaltına alınmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır" dedi.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel'den Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in gözaltına alınmasına tepki
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, X hesabından gözaltına şu sözlerle tepki gösterdi:
"31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.

Herkes bilsin ki;

Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.

Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız."

 

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