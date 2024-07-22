CHP lideri Özgür Özel'den 'Biden' yorumu: Zorluk çekiyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

"İddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacak"

CHP lideri Özel, ABD Başkanı Joe Biden'ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden çekilmesiyle ilgili, Biden'ın kampanyayı yürütmekte zorluk çektiğini ifade ederek, Donald Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakibin çıkabileceğini söyledi. Biden'ın sağlık durumu ve meseleleri algılamasının sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme getirildiğini belirten Özel, Demokrat Parti açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmenin daha iyi olacağını kaydetti.

"Bugün seçim olsa biz iktidarız"

Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanının ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmamasını, Anıtkabir'de el sıkışmamasını, camide göz göze gelmemesini doğru bulmadığını vurgulayan Özel, "Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz." ifadelerine yer verdi.

"Esad ile görüşmeden bu iş çözülmez"

Özel, Türkiye'de çok önemli bir mülteci sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye Erdoğan ile Merkel'in yaptığı anlaşmanın yükünü taşıyamaz. Bu sığınmacılar ülkelerine gidecek. Esad ile görüşmeden bu iş çözülmez." dedi.