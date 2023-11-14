CHP lideri Özgür Özel'den 'Meral Akşener ile görüşecek' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çarşamba günü bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Özel, iddiaları yalanlarken söz konusu görüşme için, "Yok öyle bir şey, ben de duyunca şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Ankara'da görüşeceğini aktarmıştı. Öztürk, Özel'in Akşener'i ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin de muhtemelen çarşamba gerçekleşeceğini öne sürmüştü.