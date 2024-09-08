CHP Lideri Özgür Özel'den öldürülen Narin için açıklama geldi
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu açıklandı. CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin'in cesedi köyün kuzeyinde derenin kenarında bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan gelişmeyle ilgili CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı.
Özgür Özel şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.
Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 8, 2024
Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.…