CHP lideri Özgür Özel'den Sosyalist Enternasyonal'e Gazze mektubu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120'yi aşkın siyasi parti liderine İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında mektup gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamada, aralarında 12 hükümet başkanı ve 4 bakanın da bulunduğu Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi partilerin genel başkanlarına gönderilen mektupta, "7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren 14 bin Filistinlinin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu, sağlık görevlileri, gazeteciler ve BM görevlilerinin hayatını kaybettiği, su, yakıt, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşandığı" vurgulandı.

Özel, mektubunda, "Gazze'de yaşananların, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yüzyılı aşkın bir süredir savunduğu, insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin refahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilke ve normlara aykırı olduğuna inanıyorum. Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir. Tüm üye partileri, İsrail'in sivillere yönelik aralıksız saldırılarını durdurmak için yerleşik ilkelere bağlı kalmaya ve somut tedbirler almaya çağırıyor, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için acil çağrıda bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

"Siyasi akrabalarımıza büyük görev düşüyor"

Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı değerlendirmede de bulunan Özel, Gazze'de insanlık suçu işlendiğini dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu insanlık suçunun önüne geçmek, bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor. Savaşın durdurulması için sosyal demokratlar ve sosyalistler daha etkin inisiyatif almalılar. Avrupa'dan, Latin Amerika'dan, Orta Doğu'dan siyasi partilere gönderdiğim mektupla, Sosyalist Enternasyonal üyesi parti liderlerine, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınması da dahil harekete geçme çağrısında bulundum. Sivil ölümlerin, çocuk ölümlerinin durdurulması, hastanelerin, mülteci kamplarının bombalanmasına son verilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız."